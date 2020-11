ANSA | Presidente AIC Calcagno: “I problemi del calcio nascono prima del Covid”

Da quanto si apprende dall’Ansa, il presidente dell’AIC Umberto Calcagno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla situazione attuale del mondo del calcio: “Siamo tutti consapevoli che anche il mondo professionale non reggerebbe altre chiusure, il Covid sta già facendo collassare il mondo dilettantistico ed il settore giovanile ma crediamo al tempo stesso che i problemi attuali non sono iniziati con questa emergenza ma hanno radici ben più lontane che non sono state superati perchè sembriamo incapaci di riflettere su cambiamenti che servono da tempo. Siamo poi fiduciosi sul fatto che vengano riconosciuti dal Governo quegli aiuti fondamentali per chi svolge attività dilettantistica, nel frattempo Federazioni e Leghe ragioneranno su diverse distribuzioni delle risorse e su norme più rigide per essere ammessi ai campionati”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: