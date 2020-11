Corriere Della Sera, morti e feriti in una sparatoria vicino alla sinagoga di Vienna

Come riportato dal Corriere Della Sera, attorno alle ore 20 si sono sentiti colpi di arma da fuoco vicino la sinagoga nel centro città di Vienna. Secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer si è trattato “apparentemente di un attentato” aggiungendo anche che “l’attacco è ancora in corso”. Un commando di quattro terroristi avrebbe iniziato a sparare in strada e preso in ostaggio alcune persone in un albergo, attacco che ad ora sta causando 7 morti e diversi feriti tra cui un agente di polizia. Le forze speciali e lo stesso ministro, stanno invitando i viennesi a non lasciare le proprie abitazioni, visto che l’intervento della polizia è ancora in corso, avvertimento che è stato diramato anche dalla direttrice esecutiva della comunità ebraica di Vienna, la quale sostiene che non sia un attacco diretto alla Sinagoga. Si attendono ovviamente aggiornamenti.

