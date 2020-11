CorSera | Inzaghi sfrenato: “Lazio pazzesca”

«Non potevo non correre dai miei ragazzi». Sì, perché in fondo Simone Inzaghi è uno di loro. Si è messo la camicia e la cravatta perché il suo tempo, da calciatore, era finito, ma con la testa e con il cuore è come se non fosse mai uscito dal campo. Al 98’, quando nessuno credeva più nella vittoria (e qualche minuto prima in pochi credevano anche solo al pareggio) è partito a mille all’ora verso Felipe Caicedo. Solo lui e i giocatori sanno cosa significa aver trascorso una settimana del genere: a Bruges con 13 giocatori e 6 ragazzi della Primavera, viaggi, tamponi a tutte le ore, la conta rifatta prima di partire per Torino. E pure, nella mattinata di ieri, l’ufficialità della positività al Covid di Luis Alberto rivelata dallo stesso calciatore. C’erano gli elementi per vivere cinque giorni terribili anche in campo: il cuore enorme della Lazio, invece, ha riportato un punto in Champions dal Belgio e tre di importanza enorme in campionato, dopo che i soliti blackout (l’ultimo, quello che aveva portato al 3-2 di Lukic) stavano per costare carissimi. «Dovevo per forza esultare con loro – ancora Inzaghi – Ci mancano uomini, altri sono rientrati ieri (sabato, ndr), ma questi ragazzi hanno dimostrato di avere dei grandi valori». E pure delle qualità che al momento del bisogno vengono fuori anche con poca benzina delle gambe: Immobile si è preso la responsabilità di calciare e trasformare il rigore del 3-3, Caicedo ha fatto il resto. «Felipe in questi anni mi ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo. Avrei voluto farlo entrare prima, ma avevo dei cambi forzati». Due, però, Inzaghi li ha spesi per far entrare proprio loro, Ciro e Felipe, perché Muriqi non è ancora quello che può trascinare. Resta l’emergenza – anche perché mercoledì c’è subito lo Zenit, a San Pietroburgo -, ma questa Lazio non può avere paura, anche perché «i problemi che ho io sono gli stessi dei miei colleghi, vorremmo lavorare tutti in un altro modo». «Abbiamo vinto una partita estremamente importante, contro una squadra di valore, e questo fa onore ai ragazzi – ancora l’allenatore -. Abbiamo preso il 3-2 in un modo strano, la partita ce la siamo complicata da soli, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Nel secondo tempo siamo andati bene e siamo stati efficaci». Come ha scritto Milinkovic sui social: «Con la forza di una bestia».

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: