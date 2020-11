CorSera | Lazio, negli ultimi dodici mesi quattro vittorie nel recupero

Ai tempi di Chinaglia, quando i minuti di recupero non solo non erano ufficializzati ma in pratica non esistevano, il settimanale Romalunedì titolò «La Lazio accarezza al 90’» per un 2-1 al Cagliari firmato nel 1972 da Long John, parafrasando il titolo di un film. Quasi mezzo secolo dopo, per Caicedo e in generale per la squadra di Inzaghi, quel numero 90 dovrebbe aumentare anche di parecchio. Negli ultimi 12 mesi di campionato sono arrivati ben 4 successi nel recupero, 3 firmati dal «Panterone» e uno da Immobile. L’ecuadoregno, che già nel 2017 col primo gol in Serie A aveva deciso al 91’ un 2-1 in casa Sampdoria, ha poi timbrato nell’ordine il 24 novembre 2019 sul campo del Sassuolo (al 91’: 2-1), il 16 dicembre a Cagliari (2-1 al 98’, come ieri, mentre il pareggio – di Luis Alberto – era arrivato al 93’) e il 4-3 al Toro ancora al 98’. Immobile, che contro i suoi vecchi amici granata ha segnato al 95’ il temporaneo 3-3 su rigore, il 5 gennaio 2020 aveva invece deciso al 91’ il 2-1 di Brescia. Insomma, nell’ultimo anno la squadra di Inzaghi ha ulteriormente accentuato quella che era già una sua caratteristica: basti ricordare due vittorie storiche sulla Juventus, la Supercoppa 2017 (3-2 di Murgia al 93’) e il 2-1 in campionato a Torino, due mesi dopo, con la parata al 97’ di Strakosha sul rigore di Dybala. Eh sì, la Lazio «accarezza» ben oltre il 90’…

