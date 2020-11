Covid, migliorano le condizioni di Gianni Infantino

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino la scorsa settimana ha comunicato la sua positività al coronavirus, dando inizio così al suo autoisolamento e rimanendo in quarantena. Nonostante abbia avvertito lievi sintomi, Infantino ha dichiarato di sentirsi bene e ha voluto ringraziare per i molti messaggi di affetto ricevuti. Queste le sue parole: “Mi sento meglio, ma ho ancora alcuni sintomi lievi. Ho ricevuto così tanti messaggi e lettere negli ultimi giorni e vorrei ringraziare sinceramente tutti per il loro sostegno, che è davvero toccante. Grazie dal profondo del mio cuore“.

