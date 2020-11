FORMELLO | Seduta di scarico dopo la vittoria di ieri, con gli occhi puntati sulla Champions

Dopo la vittoria nel recupero di ieri contro il Torino, è subito tempo di pensare al prossimo impegno, non uno qualunque, visto che mercoledì tornerà la Champions League. Ad attendere la squadra biancoceleste ci sarà la trasferta in Russia a casa dello Zenit, per la terza giornata della fase a gironi del Gruppo F. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la prima seduta d’allenamento della settimana. Seduta di scarico dopo le fatiche di ieri, con i giocatori che non sono scesi in campo che hanno lavorato sul terreno di gioco, insieme ai subentrati, ovvero Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Immobile e Caicedo, tranne Muriqi ed Andreas Pereira che, nonostante la titolarità contro il Torino, hanno lavorato con il resto del gruppo. Al lavoro tecnico, anche oggi, si sono uniti Raul Moro, Czyz, Bertini, Ndrecka, Pino, Novella e Franco della Primavera di Menichini. L’unico titolare in campo tra quelli che hanno fatto 90 minuti contro il Torino è stato Wesley Hoedt, che ha fatto un lavoro a parte basato sulla corsa di scarico. Continuano invece a lavorare in vista del recupero Senad Lulic e Stefan Radu: il capitano ha lavorato con il gruppo sul campo, con riscaldamento e possesso palla, per poi saltare la partitella finale a campo ridotto e unirsi a Radu, che ha svolto un lavoro differenziato su cambi di direzione e lavoro con il pallone. A saltare la partitella anche Lucas Leiva e l’autore del gol vittoria contro i Granata, Felipe Caicedo, che hanno effettuato un lavoro atletico.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: