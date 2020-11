Sport Mediaset | Verso Lazio – Zenit, ma con il Covid sullo sfondo

La Lazio si appresta ad affrontare lo Zenit in Champions League, ma lo farà con molti punti interrogativi ancora da risolvere. Come riportato da Sport Mediaset, la squadra di Simone Inzaghi si è sottoposta nella mattinata di oggi a nuovi tamponi, con gli esiti che verranno comunicati domani. Nonostante ciò, i vari allarmi rientrati prima della gara con il Torino, hanno consentito ad allenatore e tifosi di tirare un sospiro di sollievo, ma rimane ora ora da capire come e soprattutto con chi si presenteranno i biancocelesti nella trasferta in Russia. Sono molti infatti i giocatori che oggi non hanno preso parte all’allenamento di oggi, come Vavro (non convonabile per la Champions), Escalante, Lazzari, Djavan Anderson, Luis Alberto, Marusic e Fares, quest’ultimo infortunatosi domenica con il Toro. Bisogna dunque attendere la giornata di domani, e capire quali e soprattutto quanti sono gli effettivi che Inzaghi avrà a disposizione contro lo Zenit e i suoi 16mila tifosi presenti allo stadio. La posizione e la politica adottata dalla Società in merito alla comunicazione di alcune positività al virus nel gruppo squadra è sembrata chiara e decisa, dicendosi “non obbligata a fare nomi”. Queste le parole del direttore della comunicazione Stefano De Martino a Lazio Style Channel:

“Il problema è sempre lo stesso: molti si fanno condizionare da ciò che leggono o sentono in radio. Noi non nascondiamo e non abbiamo la comunicazione da Unione Sovietica. Ricordo che non siamo in parrocchia, la Lazio è quotata in Borsa e dobbiamo rispondere a delle regole. Ottemperiamo sempre alle norme in vigore. Quello che fanno le altre società non ci interessa”.

“Chi parla da fuori non conosce le regole – ha aggiunto De Martino – Il Presidente ha sempre preteso il rispetto delle leggi. Non esiste nel mondo del lavoro il “ci devono dire”. Ci sono state delle discrepanze evidenti e ci siamo presi il nostro tempo. La società ha voluto appurare le condizioni dei giocatori, non deve indicare nomi e cognomi: non è richiesto. Il giocatore è libero di farlo sui propri profili social. Noi rispettiamo quello che ci chiede la società. Ho sentito delle cose assurde. Questa società lavora sempre per il bene di questi colori e le comunicazioni devono essere ragionati in base anche al fatto che siamo quotati in Borsa”.

