Lazio Women, Seleman: “Il gruppo si è compattato ancora di più, pronti per la gara contro il Pomigliano”

Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM:

“L’ultima domenica è stata di relax visto che abbiamo riposato in campionato. Se fossimo stati più concentrati nelle ultime due gare, saremmo arrivati alla pausa primi in classifica. Il gruppo si è compattato ancora di più, ora siamo pronti per la gara di domenica contro il Pomigliano che sarà molto importante.

Si sfideranno due squadre imbattute nel prossimo weekend. Il Pomigliano si difende molto bene e cerca lo sfogo offensivo in contropiede. Verranno a Roma con quest’idea di gioco provando a limitare al massimo il nostro gioco. Noi andremo a cercare i tre punti. Nelle gare che abbiamo disputato nessun’avversaria ci ha messi sotto, dobbiamo essere solo più concreti.

Stiamo svolgendo un percorso diverso rispetto allo scorso anno, in questa stagione siamo partiti con un’idea diversa. Gli avversari ci conoscono e abbiamo più pressioni. Le ragazze hanno bisogno di stare tranquille senza avere l’ansia di raccogliere il risultato: ci serve continuità per dare la svolta all’annata”.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: