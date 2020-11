Marcos Pereira, papà di Andreas: “A 12 anni abbiamo capito che poteva fare grandi cose, ma è rimasto il ragazzino umile che era”

Il giorno dopo la vittoria della Lazio per 4-3 in casa del Torino, non è un giorno come gli altri per Andreas Pereira: alla prima da titolare in Serie A con la Lazio è andato subito in gol. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha rilasciato un’intervista Marcos Pereira, papà del giovane biancoceleste, che ha ripercorso suo figlio da giovane e i primi passi nel mondo del calcio. Queste le sue parole: “Mi limitavo a parlare con lui di come giocare le partite. Mia moglie lo portava sempre e ovunque. Andreas ha scoperto la passione per il calcio a 4 anni, a 12 abbiamo capito che poteva fare grandi cose dopo essere stato il migliore in un torneo giocato in Spagna. Ma è sempre rimasto il ragazzino umile che era”.

Inoltre, sempre ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha parlato di Andreas Pereira anche Matheus Diniz, manager ed amico del centrocampista classe ’96: “L’ho conosciuto a Valencia nel 2017 da allora siamo diventati grandi amici, parliamo di tutto. Durante il mercato mi ha chiamato per dirmi dell’interesse di due squadre italiane. Abbiamo passato delle notti a studiare la storia della Lazio, a discutere di alcuni grandi giocatori passati: Veron, Nedved, Hernanes. Era eccitato dall’idea di giocare con un attaccante come Immobile”.

“E’ appassionato di cucina italiana, come tutti i brasiliani. Passa molto tempo in famiglia, è un padre premuroso. Cibo, lavoro extra campo e concentrazione sono le sue leggi, cerca sempre l’evoluzione del corpo, della mente e dell’anima. E’ fortissimo a FIFA, uno dei migliori con cui ho giocato, anche se non sa perdere. E’ bravo con gli strumenti della samba. Dice sempre che è ancora il ragazzo che sogna di incontrare il suo idolo”.

