Mario Sconcerti: “La Lazio deve tornare a correre. Non si è ancora adattata al nuovo calcio”

Ospite di Tmw Radio Mario Sconcerti ha parlato anche del momento della Lazio dopo la vittoria all’ultimo minuto in casa del Torino, ecco le sue dichiarazioni: “La squadra deve tornare a correre. A me sembra che le difficoltà che i biancocelesti hanno incontrato nel periodo post-lockdown è che non si siano adattati nel migliore dei modi a questo nuovo calcio. Successivamente mi sembra evidente il calo che hanno avuto alcuni tra i giocatori più importanti come Luis Alberto, Milinkovic, Leiva e Immobile. Ieri alla fine è stata una bella vittoria ma lo scorso anno la Lazio non si sarebbe di certo ridotta a vincere a Torino all’ultimo minuto”.

