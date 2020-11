Nuovo Dpcm, tremano Primavera e Serie D. Senza problemi i campionati di vertice

Non tende a diminuire la curva dei contagi da Covid in Italia ed è una situazione che ha portato il Premier Conte quest’oggi a presentare alle Camere nuove misure restrittive. Nelle parole del Presidente del Consiglio non c’è stata traccia di ulteriori blocchi legati al mondo dello sport ma come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione non appare così chiara. Mentre infatti si dà per certo che il mondo del professionismo non verrà per nulla intaccato, bisogna verificare quale sia la posizione del Governo in merito agli allenamenti dei dilettanti nelle regioni a più alto rischio. Più in particolare per quanto riguarda il calcio, si valuta la sospensione del campionato Primavera e dei campionati di Serie D.

