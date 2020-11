Pino Wilson: “Squadra caparbia. Sarebbe stato folle far partire Caicedo”

All’indomani della vittoria contro il Torino, l’ex giocatore della Lazio Pino Wilson ha rilasciato un’intervista a Tmw, ecco le sue parole: “Vittoria da squadra caparbia, l’immagine di Immobile che dopo aver trasformato il rigore del pareggio riporta il pallone a metà campo per cercare la vittoria è sembrata quasi un’illuminazione”.

Su Caicedo: “Sarebbe stata pura follia lasciarlo partire. E’ un giocatore molto importante, forse quello che per caratteristiche somiglia di più ad Immobile. Non posso invece esprimermi ancora su Muriqi che secondo me deve ancora raggiungere il top della condizione”.

Sul campionato della Lazio: “Pian piano tornerà dove le compete. Adesso è ancora distante ma la questione legata al Covid ha inciso e purtroppo inciderà anche per le altre squadre. La squadra è forte ed ha tutti i mezzi per ripetere quanto fatto lo scorso anno, quando è al completo infatti vengono fuori qualità e carattere”.

Sul confronto con la gara di Cagliari dello scorso anno: “La partita di ieri richiama quella dello scorso anno, tutti speriamo che sia un punto di partenza per una stagione ricca di successi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: