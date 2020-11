Riccardo Cucchi: “Col Borussia il cambio di rotta. Caicedo un esempio”

Durante la trasmissione “Diciotto e quattro minuti” in onda su Lazio Style Radio, Riccardo Cucchi ha analizzato il momento della Lazio dopo la clamorosa vittoria ottenuta sul campo del Torino, ecco le sue dichiarazioni: “Questa squadra è tornata a mostrare tutto il carattere che ha avuto nel corso della scorsa stagione ma che per un po’ di tempo si era perso per strada, altrimenti in questo periodo così complicato la squadra non sarebbe riuscita a portar via il pareggio da Brugge e a rimontare una partita che sembrava ormai persa come quella di ieri. La svolta secondo me è arrivata grazie alla splendida vittoria contro il Borussia Dortmund“.

Su Caicedo: “E’ un esempio per i compagni, anzi rappresenta l’emblema di questa squadra che ha voglia, determinazione e umiltà. Lui sa che il suo ruolo è un po’ complicato visto che davanti ha un giocatore come Immobile ma nonostante questo riesce sempre a farsi trovare pronto”.

Sull’arbitraggio: “Io penso che dopo una vittoria del genere non ci si possa focalizzare su una decisione dell’arbitro e sinceramente questa è una cosa di cui sono stufo. Bisogna parlare di calcio anche perchè l’unica cosa che possiamo limitarci a fare è quella di commentare quanto accaduto ma poi alla fine le decisioni bisogna accettarle comunque”.

