Rizzoli: “Rigore concesso alla Lazio contro il Torino? Giusta l’assegnazione del penalty”

Al termine di Sampdoria-Genoa di ieri sera, è intervenuto a Sky Sport Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri. Tra i vari temi trattati, c’è anche l’episodio del calcio di rigore assegnato alla Lazio nella sfida vinta ieri pomeriggio in casa del Torino. Proprio su questo episodio, Rizzoli si è espresso: “L’arbitro ha visto il tocco del difensore con il braccio destro, in quel caso non era rigore, il Var gli ha fatto notare che il tocco era con il braccio sinistro, a quel punto è giusta la segnalazione e l’assegnazione del penalty”.

