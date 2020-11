Serie A, termina 3-1 il posticipo tra Verona e Benevento

Si chiude anche questa sesta giornata del campionato di Serie A con il posticipo tra Hellas e Benevento. Il Verona ha avuto la meglio sulla squadra di Filippo Inzaghi, andando a segno con una doppietta di Barak e un goal di Lazovic. La sola rete di Lapadula non è bastata al Benevento, che con questa sconfitta rimane a quota sei punti in 14esima posizione con Bologna e Genoa. La squadra di Juric invece, con la vittoria di stasera sale al settimo posto con undici punti, andando così a scavalcare la Lazio che scivola in decima posizione a quota dieci punti.

