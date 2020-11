SOCIAL | Anche il Primavera Franco gioisce per la vittoria di ieri | FOTO

Non tende ad esaurirsi la gioia dei giocatori della Lazio per la bellissima vittoria ottenuta ieri sul campo del Torino. Dopo i tanti commenti dei big che si sono susseguiti dopo il successo, poco fa anche il Primavera Damiano Franco, convocato da Inzaghi per l’assenza di alcuni calciatori della prima squadra, ha condiviso tutta la sua felicità per questi 3 punti con un post pubblicato sul proprio Profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram CHE VITTORIA!!💙 #serieatim Un post condiviso da Damiano Franco (@damianofranco) in data: 2 Nov 2020 alle ore 10:30 PST

