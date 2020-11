SOCIAL | Nesta: “Tuteliamo noi e gli altri indossando la mascherina” | FOTO

Nel vivo dell’emergenza da Covid, molte sono state le raccomandazioni sull’utilizzo della mascherina provenienti dal mondo del calcio ed oggi è stato il turno anche di Alessandro Nesta. L’ex difensore e capitano della Lazio, ritrae se stesso sul proprio Profilo Ufficiale Instagram nel momento in cui indossa lo strumento di prevenzione per eccellenza da questo virus, dicendo come questo sia utile per tutelare se stessi e gli altri.

