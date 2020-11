Torino-Lazio, la 1000esima vittoria in Serie A per i biancocelesti – FOTO

Grande prova biancoceleste quella di ieri pomeriggio. La squadra di Inzaghi è riuscita a recuperare e vincere una partita negli ultimi sgoccioli, nei secondi finali grazie alle reti di Immobile e il ‘solito’ Caicedo, nella zona da lui preferita. Come riportato da OptaPaolo tramite un Tweet ieri la Lazio ha vinto la sua gara numero 1000 nella sua storia in Serie A, 91 anni e 26 giorni dopo il primo incontro vinto (ottobre 1929 vs Bologna).

1000 – Contro il Torino, la @OfficialSSLazio ha vinto il suo incontro numero 1000 nella sua storia in Serie A, 91 anni e 26 giorni dopo il primo (ottobre 1929 v Bologna). Gioia.#TorinoLazio pic.twitter.com/aF3aJoKMkV — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 2, 2020

