Torino-Lazio, Tacchinardi: “La partita di ieri mi ha fatto sobbalzare dal divano. La Lazio non molla mai”

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi al portale TMW sulle gare di ieri e soffermandosi su quella della Lazio. Ecco le sue principali parole: “La partita della Lazio di ieri mi ha fatto sobbalzare dal divano. Quella attuale è una squadra ricca di talento, che pure in difficoltà sa come farsi rispettare e trova la forza nei momenti difficili. L’ha dimostrato in Champions e anche ieri. Non mollano mai. Mi piace anche la Roma. Sono due squadre con allenatori bravi e dal rendimento positivo. Non ci sono gare facili e in questo campionato nulla è scontato, Lazio e Roma sono due certezze”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: