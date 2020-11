Verona-Roma 3-0 a tavolino: tutto fatto per il passaggio del segretario giallorrosso all’Hellas – FOTO

Michele Criscitiello ci ha preso, a quanto pare i sospetti dopo il 3-0 a tavolino nella gara Verona-Roma erano veri. Sportitalia aveva riportato che il segretario dell’A.S. Roma sarebbe diventato presto il nuovo segretario dell’Hellas Verona, piuttosto curioso come fatto. E proprio oggi, come riportayo da Michele Criscitiello, sembrerebbe che sia tutto fatto per il nuovo segretario ormai ex Roma: 3 anni di contratto e già operativo. Sarà ufficiale nei prossimi giorni.

Vi ricordate quando vi raccontammo, nell’immediato post 3-0 a tavolino per il Verona contro la Roma, che il segretario della Roma sarebbe diventato Segretario del Verona?Tutto fatto,3 anni di contratto, già operativo.Ufficiale nei prossimi giorni @tvdellosport

@AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 2, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: