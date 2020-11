Zenit-Lazio, il programma della vigilia

Nemmeno il tempo di festeggiare la bella vittoria di Torino che per la Lazio è già tempo di pensare alla prossima sfida di Champions League. Mercoledì infatti i ragazzi di Inzaghi sfideranno in trasferta i russi dello Zenit e la società attraverso il proprio Sito Ufficiale, ha elencato gli impegni della squadra nella giornata di domani ovvero la vigilia del match. I calciatori svolgeranno l’allenamento di rifinitura a Formello per poi dirigersi verso l’aeroporto di Fiumicino da dove partiranno per San Pietroburgo alle ore 13:15. Alle 18 direttamente dalla sala stampa dello stadio ci sarà la conferenza stampa di Simone Inzaghi e di un tesserato con la giornata che si concluderà con il sopralluogo della squadra sul prato del Saint Petersburg Stadium.

