Cds | Operazione al cervello per Maradona

Come riportato dal Corriere dello Sport, Diego Armando Maradona, ricoverato ieri in una clinica privata di La Plata in Argentina, subirà un intervento alla testa. Il Pibe de Oro si sottoporrà infatti ad un intervento chirurgico per la riduzione di un ematoma presente nella parte sinistra del cervello. Si attendono aggiornamenti riguardo la situazione e l’esito dell’operazione.

