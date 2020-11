Ceferin: “Il mondo del calcio deve essere orgoglioso della risposta all’emergenza. Ne usciremo più forti”

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato in occasione del report annuale dell’ECA, l’associazione europea delle società esaltando il mondo del calcio bravo nel rispondere con forza e solidarietà all’emergenza: “Nelle stagioni precedenti, come da tradizione, era doveroso fare i complimenti ai vincitori delle competizioni UEFA per club, esaltare il lavoro delle nostre organizzazioni impegnandosi ad affrontare insieme le sfide. Quest’ anno la situazione è differente: abbiamo vissuto una delle stagioni più complicate di sempre, con sfide senza precedenti che toccano lo sport a tutti i livelli. Per il 2019/20, l’onore e l’obbligo di congratularsi, elogiare e impegnarsi si spinge oltre i vincitori delle competizioni, andando a raggiungere la tragedia e la situazione complicata che persone, società, nazioni e il mondo hanno sopportato e superato. In ogni caso, nel momento in cui veniamo sfidati, anche in momenti tragici come accaduto con il COVID-19, i club e gli individui spesso svelano la loro parte più stimolante in grado di perseverare e diffondere speranza. Dobbiamo essere tutti orgogliosi del modo in cui il calcio europeo ha risposto e di come le società appartenenti all’ECA abbiamo ispirato la solidarietà e diffuso la speranza”. Dopo aver celebrato il lavoro dell’Atalanta, del calcio femminile e del Bayern Monaco, vincitore della Champions League, Ceferin ha parlato anche del lavoro della comunità calcisitica: “La crisi in questione, e altre situazioni, continueranno a generare gravi conseguenze. State sereni, il calcio europeo ha già superato crisi e sfide. Qualsiasi problema che affrontiamo all’orizzonte – calendario dei match internazionali, riforma della competizione, sostenibilità finanziaria, equilibrio competitivo per citarne solo alcuni – , se dovessimo riuscire a rispettare i nostri valori comuni al centro della nostra partnership, potremo garantire stabilità e prosperità per il calcio europeo a lungo periodo. La comunità calcistica ha lavorato insieme dimostrando una straordinaria unità nel corso di un problematica senza precedenti. Sono certo che ne usciremo più forti e con legami più solidi che mai. Personalmente sono grato alla Corte dei conti per il senso di solidarietà che portiamo avanti”. Lo riporta Tuttomercatoweb.ocm

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: