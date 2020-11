CONFERENZA INZAGHI – “Zenit squadra forte e ben organizzata. Dispiace per le assenze, ma la Lazio farà un’ottima gara”

Alla vigilia del match di Champions League tra Zenit San Pietroburgo e Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa.

“Come a Brugge abbiamo degli indisponibili: Strakosha, Leiva, Immobile e in più ci sono altri assenti come Lulic, Radu, Escalante, Luis Alberto e Lazzari. Domani come in Belgio avremo avuto delle assenze che non ci aspettavamo, ma la squadra farà un’ottima partita. Giochiamo contro una squadra molto forte, ancora a zero punti dopo due giornate, che quindi giocherà una gara importante. La mia squadra è pronta nonostante le tante assenze. Lo Zenit è un’ottima squadra che ha vinto con largo anticipo il campionato russo lo scorso anno. Una squadra organizzata con un ottimo allenatore che la fa giocare bene, poi ha giocatori importanti in ogni reparto. In difesa c’è Lovren, in mezzo Barrios e Wendel, in avanti Dzyuba e altri calciatori di qualità come Driussi. Ho visto entrambe le partite dello Zenit, secondo me con il Brugge non meritava di perdere perchè ha avuto più occasioni oltre ad un po’ di sfortuna negli episodi chiave. A Dortmund ha fatto una partita più difensiva, ma fino al ’74 è rimasto in partita e poi hanno subito l’1-0 su rigore contro una squadra forte come il Dortmund. Covid? È una situazione particolare che io e gli altri miei colleghi non stiamo vivendo nel migliore dei modi. Mi dispiace perchè a Brugge e domani volevo essere con tutti i miei uomini. Siamo però abituati all’emergenza. Già alla ripresa dopo il lockdown abbiamo avuto dei problemi e mi dispiace perchè penso a Leiva, Strakosha, Immobile, Lulic, Radu, giocatori che in questi quattro anni e mezzo hanno fatto di per portare la squadra in Champions e che ora non possono aiutarci in campo. Il mio augurio è quallo di riaverli al più presto”.

