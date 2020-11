Dazn lancia il soggetto per la top 11 della settimana: tanti laziali in ballottaggio | FOTO

Il gol di Caicedo in un attimo ribalta tutto: risultato, classifica e giudizi. La Lazio, dopo una prova altalenante, passa a Torino grazie ad una rimonta oramai celebre dell’era Inzaghi aperta da Immobile e chiusa dall’ecuadoriano. La vittoria di domenica esalta i biancocelesti coinvolti anche nel sondaggio di DAZN per la top 11 settimanale. Nel ruolo di terzino sinistro Patric contende il posto a Cuadrado, a centrocampo Milinkovic sfida Jankto, mentre in avanti il duello è tra Caicedo e Ronaldo.

