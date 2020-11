FORMELLO | Condizione e tamponi limitano Inzaghi: out Leiva e Immobile

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Lucas Leiva e Ciro Immobile non partiranno per la trasferta di Champions League contro lo Zenit di San Pietroburgo. Il protocollo UEFA, differente rispetto a quello della FIGC, impedisce ai due di partecipare al match europeo (nella speranza che possano farlo domani, così come accaduto la scorsa settimana con Pereira). Oltre a loro, anche il portiere Thomas Strakosha.

***

Si avvicina sempre di più la sfida di Champions League contro lo Zenit. Sfida valida per la terza giornata della fase a gironi. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, mister Inzaghi ha iniziato a provare la squadra che scenderà in campo al Saint Petersburg Stadium, con alcuni dubbi che verranno sciolti nella mattinata di domani. Con la probabile conferma del reparto arretrato visto a Torino, con Luiz Felipe ed Acerbi ai lati di Hoedt a difendere la porta di Reina, in regia ci dovrebbe essere ancora Parolo, con Inzaghi che ha risparmiato Lucas Leiva in ottica conservativa, visto che lo vorrebbe al 100% per la sfida di domenica contro la Juventus. Sulle fasce si sono allenati e vanno verso una maglia da titolare Adam Marusic a destra, tornato ad allenaersi a pieno ritmo dopo non esser stato convocato per la trasferta contro il Torino, e Fares a sinistra. A completare il centrocampo potrebbe essere confermato Milinkovic con Akpa Akpro a sostituire l’ancora assente Luis Alberto. Lo spagnolo non era l’unico che ha saltato l’allenamento, visto che non hanno preso parte alla seduta neanche Lazzari, Djavan Anderson, Escalante e Vavro. In attacco è dubbio totale con Correa, Muriqi, Caicedo e Immobile che si contendono due maglie per scendere in campo dall’inizio. Al gruppo, anche oggi, si sono aggregati sei giocatori della Primavera, ovvero Furlanetto, Pica, Franco, Bertini, Czyz e Novella. Mentre Lulic e Radu hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato, basato sulla corsa.

