GdS | Lazio, la FIGC apre un’inchiesta per eventuali violazioni del Protocollo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale della FIGC ha aperto un’inchiesta per valutare eventuali violazioni del protocollo da parte della Lazio. Nel weekend, infatti, alcuni calciatori risultati positivi al tampone e quindi out per la sfida di Champions League contro il Brugge, sono stati recuperati per la partita di domenica contro il Torino. Oggi, invece, Lucas Leiva e Ciro Immobile rimarranno a Roma e non partiranno per la trasferta russa contro lo Zenit.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: