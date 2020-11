Il Messaggero | Lazio, contro lo Zenit a porte semiaperte

Continua il tour de force per la Lazio, impegnata in questi giorni nelle gare ravvicinate che si concluderanno nel fine settimana in casa contro la Juventus. Intanto però la banda Inzaghi ha un altro esame da superare: mercoledì infatti i biancocelesti giocheranno in casa dello Zenit Sanpietroburgo, una sfida importante in chiave qualificazione-Champions. In occasione del match, come riporta Il Messaggero, lo stadio Petersburg Arena sarà semiaperto ai tifosi. In Russia infatti è consentito riempire gli impianti fino al 30% della capienza che fa, in questo caso, un totale di 16.000 tifosi.

