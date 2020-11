Il Messaggero | Lazio, l’emergenza ti fa bella e tosta

Vincere nei minuti finali di gara potrebbe sempre un bel gioco del destino, ma per la Lazio non è così: i biancocelesti infatti, sono soliti spingere fino all’ultimo istante della gara, tanto da riuscire in più di un’occasione a ribaltare il risultato nei minuti di recupero. Come sottolinea anche Il Messaggero, il motto “Non mollare mai” si materializza negli occhi e nei piedi d’Immobile e Caicedo. Questa Lazio ha il fuoco dentro e della sofferenza trova quasi un valore aggiunto e trasforma ogni cattivo presagio in un sogno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: