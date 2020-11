Il Tempo |. Una Lazio polivalente

La gara di Torino ha evidenziato ancora una volta la capacità della Lazio di non mollare mai e di cercare la vittoria fino all’ultimo secondo della partita. Come sottolinea Il Tempo, è stata la vittoria della resilienza biancoceleste. Inzaghi ora può fare più rotazioni in attacco (infatti è partito con la coppia Correa-Muriqi, salvo poi inserire sue giocatori partiti dalla panchina), ma anche in difesa. Una sfida, quella contro i granata, cercata fino alla fine. E che sia quindi da monito per lil match di Champions League in programma mercoledì, sempre in trasferta, a San Pietroburgo, quarta città più lontana raggiunta dalla Lazio nei tornei Uefa.

