Inzaghi: “Ho difficoltà nelle rotazioni, ma la squadra è compatta. Contro lo Zenit partita importantissima”

Alla vigilia della partita di Champions League contro lo Zenit, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Ho difficoltà nelle rotazioni, ma la squadra si è compattata. Ha avuto una grandissima reazione: avevamo avuto mille difficoltà post lockdown, e ce li abbiamo tuttora, inutile nasconderci. I ragazzi si sono compattati insieme a tutti noi dello staff, cercando di fare prestazioni importanti e sapendo che è un momento di difficoltà: domani abbiamo questa partita per noi importantissima, domenica la Juventus e poi ci saranno 15 giorni dove speriamo di recuperare tanti uomini. Troviamo la testa di serie del girone che dopo due partite è a 0 punti, vedremo che partita affronteremo. Troveremo 20mila persone di pubblico, ma consapevoli di fare la nostra gara e che le due partite contro lo Zenit potranno essere molto importanti per la qualificazione del girone. Trovare pubblico potrebbe essere di stimolo anche per noi”.

