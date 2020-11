Juventus, Pirlo guarda alla Lazio: “Domani Dybala potrebbe riposare in vista di domenica”

La Juventus è pronta ad una nuova notte di Champions League ed intanto guarda al big match di domenica con la Lazio. Alla vigilia del match con il Ferencvaros, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sul momento di Paulo Dybala, precisando come l’argentino rappresenti un calciatore importante per i bianconeri che domani potrebberò però riposare in vista della prossima sfida contro i ragazzi d’Inzaghi.

