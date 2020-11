La Repubblica | Lazio, Immobile-Caicedo: quel record di gol segnati oltre il 90′

Una vittoria, quella di Torino, che ha portato ancora più determinazione in casa Lazio. I gol di Caicedo allo scadere stanno diventando una bella abitudine:quando tutto sembra perso, Immobile recupera immediatamente la palla dopo il penalty e da’ ai suoi la spinta per crederci ancora; il resto poi si materializza grazie alla marcatura della Pantera, all’ultimo istante di gioco. Come riporta La Repubblica, c’è un dato importante che riguarda proprio questi due giocatori: nessuno, negli ultimi quattro anni, ha segnato più di Caicedo (5 reti) e Immobile (addirittura 7), nel recupero. Un’ulteriore testimonianza della Lazio che non molla mai, fino all’ultimo secondo della partita.

