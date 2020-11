Maradona choc: ricoverato in una clinica a La Plata

LA PLATA (ARGENTINA) – Diego Armando Maradona pochi giorni dopo il suo 60° compleanno, è stato ricoverato in un centro sanitario a La Plata. Nulla a che fare, però, con il Coronavirus. Nonostante la positività di un suo assistente, infatti, gli ultimi tamponi dell’argentino sono stati negativi. La decisione è stata presa dai familiari del Pibe de Oro preoccupati dallo stato d’animo di Diego. Il campione argentino, infatti, nelle ultime settimane era particolarmente preoccupato dalla pandemia che sta sconvolgendo l’intero globo. Maradona era stato visto l’ultima volta in pubblico nel giorno del suo compleanno nella partita vinta dal Gimnasia 3-0 contro Patronato. Le immagini del tributo allo stadio Lobo avevano mostrato Diego senza la sua solita gioia su un campo di calcio, indebolito e con difficoltà a camminare e ad alzare il braccio sinistro. Il suo stato d’animo, inoltre, è stato ulteriormente colpito dall’impossibilità di festeggiare il proprio compleanno con tutti i suoi figli.

Le condizioni di Maradona

Le prime indiscrezioni indicano che Maradona sarà sottoposto a dei controlli medici e che la situazione non è grave. Il medico personale dell’argentino, Leopoldo Luque, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Ultimamente, però, aveva affermato pubblicamente che l’eccesso di alcol aveva complicato la salute di Diego. Secondo quanto riportato dal giornalista e amico Daniel Arcucci, l’ex Pibe de Oro avrebbe problemi di anemia. La clinica è la stessa in cui Maradona è stato ricoverato a settembre, l’Istituto Ipensa. TuttoSport

