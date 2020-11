Roma, Mancini ricorda il suo primo derby: “Emozione unica, solitamente queste sfide le vedevo in tv”

Nonostante sia passato oltre un anno, il difensore della Roma Gianluca Mancini non dimentica il debutto nel derby della Capitale. In un’intervista rilasciato al canale ufficiale giallorosso, infatti, l’italiano ha dichiarato: “Si è trattato di un’ emozione unica, solitamente queste sfide le vedevo in televisione. Le emozioni andavano a mille, è stato un qualcosa di molto emozionante“.

