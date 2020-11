SOCIAL | Andreas Pereira pronto per la Champions – FOTO

Andreas Pereira suona la carica in vista della sfida di Champions League in programma domani contro lo Zenit, e lo fa pubblicando un post suo suo profilo Instagram ufficiale. Il centrocampista biancoceleste, è andato a segno per la prima volta con la maglia della Lazio domenica contro il Toro e proverà a lasciare il segno anche in Russia, dove probabilmente verrà ancora una volta schierato titolare da Inzaghi al fianco di uno tra Muriqi o Caicedo o direttamente sulla linea di centrocampo.

Visualizza questo post su Instagram ! @championsleague #CMonEagles ! #ZenitLazio #UCL Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira) in data: 3 Nov 2020 alle ore 12:56 PST

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: