La Lazio si gode la rosa più ampia:senza i big Inzaghi scopre i nuovi acquisti

Se nello scorso campionato avesse dovuto affrontare una partita senza otto giocatori (tra cui Luis Alberto, Lulic e Radu) – e con altri big come Leiva e Immobile in panchina perché non al meglio – la Lazio avrebbe fatto una fatica immensa. E probabilmente non sarebbe riuscita a superare gli ostacoli e le difficoltà: il rendimento e l’andamento dopo il lockdown lo testimonia. Adesso invece sembra che la squadra di Inzaghi sia cresciuta in convinzione e carattere. E soprattutto, questo è oggettivo, sta venendo fuori la bontà del lavoro fatto sul mercato estivo dalla società biancoceleste. Che – tenendo conto dell’insegnamento del passato – ha sfoltito la rosa di elementi secondari, per rinforzarla con sette acquisti di un livello più alto. Non delle riserve, ma dei titolari aggiunti, in previsione di una stagione con impegni ogni tre giorni.

Certo nessuno poi pensava che scoppiasse un focolaio a Formello e che la Lazio si ritrovasse a giocare a Bruges – alla seconda giornata di Champions – senza 14 elementi e andasse, quattro giorni dopo, a Torino senza 8. Ma così è stato e nonostante ciò la squadra è uscita imbattuta: 1-1 in Belgio e 3-4, in rimonta all’ultimo, contro i granata. Due prestazioni che certificano come in questa stagione Inzaghi possa contare su un organico più ampia, migliore in qualità e in quantità rispetto a quello dell’anno scorso. Reina garantisce un’alternativa di livello in porta, Hoedt dietro (a parte l’errore sul 3-2 di Lukic) sta facendo il suo, mentre Fares a sinistra già convinto tutti. Escalante e soprattutto Akpa Akpro (domani titolare in Champions) si sono già inseriti al meglio, mentre Pereira e Muriqi hanno bisogno ancora di tempo. Sono indietro di condizione (non hanno fatto il ritiro) e sono ancora fuori dagli schemi, anche se già hanno fatto intravedere le loro doti: il secondo, l’ex Manchester, ha anche segnato il suo primo gol all’esordio da titolare. Con il tempo miglioreranno e aiuteranno la Lazio a crescere ancora. Perché dopo la sosta per le nazionali Inzaghi ritroverà – Covid permettendo – tanti tasselli essenziali e a quel punto, con la rosa al completo, potrà giocarsi al meglio le proprie carte in Italia e in Europa. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

