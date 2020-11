TuttoSport | La Lazio sfida lo Zenit e i tamponi della Uefa

La Lazio si sta preparando alla trasferta didomani, in casa dello Zenit. Come riporta TuttoSport, in mattinata ci sarà l’esito dei tamponi Uefa e successivamente la partenza per la Russia. In Europa i criteri sono più rigidi che in Italia: Inzaghi prima di Bruges ha perso metà rosa, recuperando Immobile ed altri 7 giocatori con il Torino. Ora si teme un nuovo taglio, in vista di due gare importanti: quella di Champions League in programma domani e l’altra, da giocare domenica alle 12.30, in casa contro la Juventus.

