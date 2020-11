TuttoSport | Lazio, Pereira-Caicedo: viva gli antieroi

Il jolly pronto all’uso e l’uomo delle rimonte: così TuttoSport descrive Pereira e Caicedo e li mette come antieroi di copertina dell’ultimo weekend laziale. L’ex Red Devild si è sempre fatto provare pronto quando mister Inzaghi lo ha chiamato in causa e, giorni fa, ha raggiunto a Bruges la squadra a poche ore dal match, pronto anche in quell’occasione a dare una mano alla causa. La Pantera invece è “l’uomo del 98esimo” e pensare che quest’estate l’ecuadoriano era quasi pronto per sbarcare in Quatar ma, rimanendo, da subito si è reso protagonista di questo avvio di stagione.

