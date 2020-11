Zenit, Dzyuba: “Lazio squadra molto forte e interessante, noi dobbiamo vincere a tutti i costi”

Insieme al mister, Sergej Semak, è intervenuto in conferenza stampa anche l’attaccante Artem Dzyuba, che proprio l’allenatore della squadra russa, ha confermato la sua presenza per la sfida di domani contro la Lazio. Ecco le parole dell’attaccante russo classe 1988: “Oggi analizzeremo la Lazio nel dettaglio, ma guardiamo tutti la Serie A e sappiamo che i biancocelesti sono una squadra molto forte e interessante, anche se giocano con cinque difensori. Immobile è un grande attaccante ed è un ragazzo in fiducia. Non ho dubbi: ci aspetta una partita meravigliosa. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Contro il Bruges avremmo dovuto giocare con più aggressività, come abbiamo fatto nei venti minuti dopo lo svantaggio. Sono sicuro che sceglieremo il modulo e la tattica giusti per fare risultato, che è la cosa più importante”.

Infine, Dzyuba ha detto la sua anche sul fatto delle tante partite ravvicinate in questo periodo, difficile da affrontare: “Non è facile, ci sono tante partite. Questa è la prima volta che mi imbatto in questo, e non si tratta di età. Ma questa è un’esperienza e devi affrontarla con dignità. Siamo una squadra e dobbiamo andare così senza far vacillare la barca”.

