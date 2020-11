A.Filippini: “Lazio, reazione da top club. Può passare il girone di Champions”

L’ex centrocampista Antonio Filippini, oggi allenatore, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle web frequenze di TMW Radio, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L’intervista comincia dalla Lazio e dall’impegno in Champions League: “Le grandi squadre si vedono quando ci sono le difficoltà, e la Lazio da grande squadra qual è sta facendo vedere anche quest’anno che riesce a reagire con tanta qualità e tanto gruppo, una dote che chi fa la Champions deve avere per forza”.

Possibile arrivare agli ottavi?.

“Secondo me sì, se stasera poi dovessero fare il blitz fuori casa potrebbero mettere un piede nella qualificazione, considerando la sfida Bruges-Borussia che le potrebbe permettere di guadagnare punti. A quel punto basterebbe vincere in casa per passare il turno”.

Che ricordo ha del Simone Inzaghi calciatore? Era già “allenatore”?

“Non saprei, sia lui che il fratello erano due punte che si muovevano molto bene ma non è che in campo guidassero la squadra: la loro posizione non era da ragionatori ma da istintivi, quello che devi essere per fare gol. Avevano però talmente tanta passione per il calcio che conoscevano una marea di giocatori e si informavano su ogni categoria, dote fondamentale per un allenatore”.

Lei ha giocato con Liverani. Se lo immaginava tecnico? Le piace il suo calcio?

“A differenza degli Inzaghi, per lui si vedeva che era un allenatore in campo: vedeva il gioco ed insegnava i movimenti. Nel Lecce dell’anno scorso si vedeva proprio l’impronta del suo modo di essere, con la squadra che cercava di dominare l’avversario col possesso palla. A sua immagine e somiglianza”.

Che ricordo ha di Lotito?

“Per me era il primo anno alla Lazio, come per lui da presidente. Era molto entusiasta della situazione, ricordo che ci veniva a parlare per un’ora di fila prima delle partite, a volte anche non capendo il momento perché non aveva esperienza. Negli anni sicuramente è migliorato, e si vede dai grandi risultati della Lazio. I risultati li ha avuti, Roma è una città grande ed importante, perciò a qualcuno andrà a genio e a qualcun altro no, ma è così. Non si può piacere a tutti”.