CdS | Differenza tamponi in Italia e Uefa, il dottor Nanni: “Qualcuno sbaglia, serve andare a fondo”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il dottor Gianni Nanni, medico del Bologna e responsabile del Cts per la Figc, non nasconde le sue perplessità circa la differenza dei risultati dei tamponi effettuati in Italia ed in occasione invece delle coppe europee. Secondo lui un’autorità centrale sarebbe più equa. E stando alla differenza di valutazione che si riscontra nei test, per il dottore è necessario andare a fondo e capire bene i modi utili per sanare questa diversità.

