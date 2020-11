CHAMPIONS LEAGUE | La Juventus ancora con un poker

Andrea Pirlo ritrova il sorriso anche in Europa, con la sua Juventus che ha passeggiato in Ungheria, vincendo per 1 a 4 in casa del Ferencvaros. Continua il gran momento personale di Alvaro Morata, doppietta per lui (7′, 60′), ritrova il gol anche Dybala (73′): da qui il Ferencvaros si fa autogol con Dvali (81′), ma trova poi il gol della bandiera al 90′ con Boli. La Juventus regala un sorriso al calcio italiano, poichè è l’unica squadra italiana ad aver fatto bottino pieno: sarà inoltre la prossima avversaria della Lazio di Simone Inzaghi, e si prepara a questa sfida con 8 gol fatti nelle ultime due gare ufficiali.

