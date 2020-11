EUROAVVERSARIE | Bene il Dortmund nel segno di Haaland

Vince ancora il Borussia Dortmund di Lucien Favre, grazie ad un rotondo o-3 in casa del Club Brugge: in gol Torgan Hazard (14′), ed il solito Haaland (18′, 32′), che con una doppietta chiude definitivamente la partita. Vittoria importante per i tedeschi, anche perchè titolari come Sancho e Reus erano in panchina. Il Dortmund conquista il primato del girone ai danni della Lazio, che si trova ad un solo punto di distanza. In questo momento la classifica del gruppo F vede il Borussia Dortmund al primo posto con 6 punti, Lazio al secondo posto con 5, Club Brugge al terzo posto con 4 punti, e lo Zenit all’ultimo posto con un solo punto, conquistato quest’oggi proprio contro la Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: