Roma, incendio al cantiere della clinica Paideia. Tre operai si rifugiano sul tetto, un intossicato

AGGIORNAMENTO 13:30 – La struttura non era ancora stata aperta. I tre sono stati tratti in salvo con l’autoscala. L’incendio è stato domato, ora verifica. Incendio al cantiere della nuova clinica Paideia, in via Fabbroni, 6, vicino Corso Francia, a Roma. Sul posto due squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco. Il rogo ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e di risulta. Problematiche le operazioni di spegnimento a causa del denso fumo che si è sprigionato e che ha costretto tre operai a rifugiarsi sul tetto, messi in salvo con l’autoscala e affidati alle cure mediche del 118. Uno di loro risulta intossicato. Sul posto anche il 113. Al momento le fiamme sono state domate e si procede con le operazioni di verifica della struttura. repubblica.it

La nuova sede in zona Fleming della Clinica Paideia è andata in fiamme. Un incendio, infatti, si è sviluppato nella mattinata di oggi con la nuvola di fumo che ha interessato tutta la zona circostante. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine con le cause del rogo ancora da chiarire, mentre sono state portate in salvo tutte le persone presenti nella struttura. Si tratta di operai impegnati nella conclusione dei lavori della nuova struttura non ancora operativa. Lo riporta Fanpage.it

