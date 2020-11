GdS | Pulcini chiarisce la differenza tra tamponi FIGC e UEFA: “Ciò che può variare è il genoma N. Un’assurdità, serve lo stesso metodo”

Leiva, Immobile e Strakosha di nuovo ai box. Dopo l’esclusione contro il Club Brugge, i tre sono rimasti a casa anche per la sfida con lo Zenit lasciando la Lazio in emergenza, pur essendo invece scesi in campo con il Torino a seguito dell’accertata negatività al Covid. A fare chiarezza sulle differenze tra i tamponi FIGC e UEFA ci ha pensato il responsabile sanitario biancoceleste Ivo Pulcini che, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come a differenziare i risultati dei due tipi di test sia il genoma N che rappresenta una coda di un contatto e che, a livello di virulenza, è molto debole da non risultare contagioso. La presenza di questo, precisa Pulcini, è sufficiente per la UEFA per escludere il calciatore della gara, mentre per la Serie A l’atleta sarebbe negativo e quindi potrebbe giocare. Questo, conclude Pulcini, crea una situazione assurda che andrebbe risolta inserendo un metodo ed un controllo unico per le varie competizioni.

