Il Tempo | La “nuova” Lazio ci prova in Russia

Alle ore 18.55 ci sarà il fischio d’inizio di Zenit Sanpietroburgo-Lazio. Poche ore quindi ed inizierà la terza gara di Champions League della stagione. Non sono di certo giornate facili per la banda Inzaghi che, come sottolinea Il Tempo, anche questa sera dovrà fare a meno di tanti big, compresi Luis Alberto e Lazzari. Il tecnico ha poche scelte possibili al momento, in campo ci saranno sei acquisti: Reina, Hoedt, Fares, Akpa-Akpro, Pereira e Muriqi. Un modo quindi per testare anche gli innesti, che fino ad ora hanno portato il loro contributo alla causa laziale quando l’allenatore ha deciso di dargli spazio.

