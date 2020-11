Il Tempo | Lazio, il “gusto” di sparare sul pianista

Acchittatore di calendario, padrone del «Palazzo» e ora anche pericoloso untore del Covid-19. In che modo? Semplice, falsando i risultati dei tamponi per mandare in campo Immobile presunto positivo ad infettare il Torino. Ebbene sì, in questo maledetto 2020, non si aspettava altro che sparare ancora una volta sul pianista: Claudio Lotito. Intanto va precisato che creare un alone di mistero sulle condizioni fisiche dei giocatori non è stata una strategia condivisibile e questa è la vera colpa del presidente. Ma da qui a nutrire sospetti che professionisti importanti si prestino, peraltro in questo periodo tragico, a cambiare i risultati dei test per far giocare questo o quel giocatore, oltre che irrealistico, sembra vagamento persecutorio. Toccherà al club chiarire sperando che finalmente si arrivi a un protocollo condiviso tra Uefa e Figc visto che problemi simili a quelli biancocelesti li stanno avendo molte squadre impegnate nella coppe. Il Tempo\Luigi Salomone

