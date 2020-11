La Macron tende la mano ai tifosi biancocelesti: in arrivo gli sconti su molti prodotti

La vittoria in extremis sul Torino compatta, ancor di più, l’ambiente laziale chiamato oggi ad un’altra grande notte europea contro lo Zenit. Il collettivo d’Inzaghi è saldo e unito intorno al tecnico divenuto ormai un emblema biancoceleste con i tifosi biancocelesti sempre più vogliosi di sostenere Milinkovic e compagni. Così, con la stagione che entra nel vivo, anche la Macron scende in campo: lo sponsor tecnico dei capitolini, infatti, ha avviato via web una serie di offerte su molti articoli del materiale della stagione in corso.

https://www.macron.com/eu/it/sport/squadre/ss-lazio.html?utm_campaign=campagna-merchandising-2020&utm_source=facebook&utm_medium=click_adv&utm_content=lazio_30&fbclid=PAAaZkgA4IZ7-kiV3CLizbZXkFUv5Gs4Xmli7txCWJT0pTMZmakiwKlcgx4MI

