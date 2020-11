Lazio, contro lo Zenit vietato perdere: c’è un’imbattibilità con le russe da mantenere

L’emergenza torna di moda in casa Lazio, ma i biancocelesti non si lasciano intimorire e preparano le contromosse. Questa sera i biancocelesti sfideranno le Zenit con l’obiettivo di compiere un passo decisivo verso la qualificazione al prossimo turno. Quello di oggi sarà il primo confronto tra le due formazioni, ma il quinto dei capitolini con una russa: in precedenza le aquile hanno sfidato Rotor Volgogard e Lokomotiv Mosca ottenendo una vittoria e tre pareggi. Alla Gazprom Arena Milinkovic e compagni avranno un ulteriore motivo per fare bene allungando la striscia d’imbattibilità. Lo riporta l’Agenzia Ufficiale biancoceleste.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: